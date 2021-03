19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus: i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

18 Marzo 2021 17:25

19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus: ecco una selezione di video per fare gli auguri simpatici su Facebook e WhatsApp

La Festa del Papà è diffusa praticamente in tutto il mondo. In buona parte dei paesi dove viene festeggiata cade la terza domenica di giugno. La Festa del Papà si celebra il 19 marzo in molti paese di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. Capita spesso che i papà vengano festeggiati con biglietti e lavoretti realizzati dai bambini a scuola. Quest’anno la ricorrenza è condizionata dalle norme anti-Covid.

19 Marzo, Festa del Papà, domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.