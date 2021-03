Brescia-Reggina, i convocati amaranto: Baroni ne sceglie 24, out in 7

15 Marzo 2021 16:12

Brescia-Reggina, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani al Rigamonti

Col vento in poppa. Domani al Rigamonti si sfidano due tra le squadre attualmente più in salute della Serie B: Brescia e Reggina (clicca QUI per seguire la diretta del match). 6 punti per una e 4 per l’altra nelle ultime due partite, con le porte completamente chiuse negli ultimi 180 minuti (e non per l’assenza di pubblico). Mister Baroni alle prese con qualche assenza di troppo a centrocampo, vista la squalifica di Crimi, l’infortunio a Folorunsho e il forfait prolungato di Faty. Ma recupera Kingsley che, come affermato dal tecnico in conferenza stampa, sarà della partita. Per il resto, oltre all’ex Roma e ai due citati sopra, ancora out Petrelli e i soliti Gasparetto, Rossi e Vasic. Di seguito la lista dei convocati completa scelta dal tecnico.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crisetig, Kingsley, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Ménez, Orji.