Automobilismo, i risultati del weekend dei portacolori della scuderia RO racing

30 Marzo 2021 10:20

Fine settimana dai riscontri positivi per i portacolori della scuderia RO racing. Allo Slalom del Satiro, a Mazara del Vallo, successo di categoria per Maurizio Marino e piazza d’onore per Agostino Bonsignore. In Campania, al Circuito del Sele, Domenico Laviano ha concluso a un passo dal podio

E’ stato un fine settimana ricco di impegni per la scuderia Ro racing, con i propri portacolori al via di una manifestazione in Campania e una in Sicilia. In pista, a Battipaglia, al Circuito del Sele, Domenico Laviano ha concluso la sua partecipazione al Trofeo Superchallenge con un quarto posto di categoria, portando la sua Peugeot 106 di classe 1300 a ridosso del podio.

E’ andata meglio ai portacolori del sodalizio di Cianciana che hanno preso parte, in Sicilia, a Mazara del Vallo, al quinto Slalom del Satiro, valevole per il campionato siciliano. Agostino Bonsignore, con la sua A112 di Gruppo Speciale classe S3 ha concluso al secondo posto di classe e Maurizio Marino con una Peugeot 106 di Gruppo N si è invece imposto nella classe 1600 tra le vetture di serie.

“Il mio è stato un esordio stagionale in chiaro scuro – ha detto Agostino Bonsignore all’arrivo – noie meccaniche non mi hanno consentito di esprimere al meglio le potenzialità della vettura. Continuo il mio programma cercando di migliorare quanto fatto qui a Mazara”.