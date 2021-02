Reggio Calabria: lezioni di regia teatrale con l’attore di Gomorra Antonio Gargiulo

23 Febbraio 2021 14:13

Reggio Calabria: ultime lezioni per il corso di “regia teatrale e cinematografica” ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”

Ultime lezioni per il corso di “regia teatrale e cinematografica” ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del progetto “New Theatre training” sostenuto dal bando “Funder35 ¬- l’impresa culturale che cresce”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Il corso avviato nel novembre 2019 e sospeso a marzo a causa del Covid19, ha previsto interessanti lezioni e attività pratiche di cinema e teatro tenute dai registi e attori nazionali : Alessio di Clemente, Piermaria Cecchini e Augusto Zucchi. Un percorso nato dall’esigenza di offrire nuove opportunità di formazione ai giovani e ai professionisti calabresi nelle discipline dell’arte e dello spettacolo, proponendo una formazione multidisciplinare che mira alla formazione di una figura polivalente legata alla direzione teatrale e cinematografica, che sia in grado di creare prodotti originali di cinema e teatro e di progetti culturali legati alla valorizzazione del territorio calabrese. Grazie alla tenacia del team dell’associazione è stato possibile, nonostante i limiti attuali per il settore culturale, riformulare l’offerta didattica attraverso l’attivazione di percorsi online fruibili a tutti e senza alcun rischio sanitario.

Così i prossimi appuntamenti del corso si svolgeranno il 27 e 28 febbraio sulla piattaforma online Meet, dove si svolgeranno le lezioni dell’attore Antonio Gargiulo : docente dell’accademia internazionale di teatro di Roma e allievo di Ronconi, Binasco, Popolizio, De Francovich. Gargiulo ha lavorato in teatro con Mario Martone, Giancarlo Sepe, Tom Greder ed è stato tra i protagonisti della meravigliosa “Bisbetica Domata” di Andrey Konchalovskiy e del “Sogno di una notte di mezza estate” shakespeariano riadattato da Massimiliano Bruno, con protagonisti Violante Placido, Giorgio Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi. Ha interpretato ruoli in numerose fiction televisive Rai e Mediaset come : La Squadra-III Serie, Gomorra – la serie, Un medico in famiglia, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e I Cesaroni. In ambito cinematografico ha preso parte, interpretando il ruolo di Van Gogh, alla recente pellicola “Ritorno al crimine” con la regia di Massimiliano Bruno, oltre ad interpretare diversi ruoli nei film “sulla mia pelle” di Cremonini, “il peccato” con la regia di A. Konchalovsky e tanti altri. E’ possibile iscriversi al modulo di “regia teatrale e cinematografica” entro il 25 febbraio, inviando una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultando la pagina facebook associazione calabria dietro le quinte.