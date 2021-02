Reggio Calabria, da Clivia i migliori prodotti Bio: cosmetici naturali, biologici e vegani, un assortimento straordinario

1 Febbraio 2021 12:10

Reggio Calabria, da Clivia Profumi tutti i prodotti Bio con cosmetici naturali, biologici e vegani. Un estratto nelle foto della gallery

Clivia Profumi rappresenta a Reggio Calabria un’eccellenza sul campo della cosmesi, cura della persona e della casa e molto altro. La storica azienda che opera sul mercato calabrese dal 1984 con estrema professionalità riesce a soddisfare al massimo la clientela in ogni esigenza aiutandola nella scelta dei prodotti.

Clivia è da sempre attenta al benessere e alla salute, e dedica particolare attenzione al mondo “Bio” e ai cosmetici naturali, biologici e vegani. Tratta i migliori brand di cosmesi naturale per neonati, bambini, adulti e professionisti ed è possibile acquistare prodotti naturali per detergere e curare viso, corpo e capelli.

Presso i punti vendita di Clivia si può infatti trovare l’intera linea di Make Up Deborah formula pura. E’ inoltre è possibile acquistare prodotti estetici professionali come cere depilatorie, creme, gel, shampoo, balsamo, maschera, olii, tinture, emulsioni e tanti altri articoli totalmente biologici certificati ed in parte anche vegani.

Presente anche una di detersivi per la cura della casa “Natura Amica”.

I principali brand presenti nei negozi sono: Collistar Natura, Every Green, Arcocera Velour Bio, Natura Verde, Equilibra, Biogenesi, Alea, Omia, PHbio, Bio Naturali Dikson, Hennè Plus Natura, Intra la natura dentro, Kaloderma Bio, Garnier Bio, Marbor e altri ancora. Da Clivia è quindi possibile trovare tutto ciò che si vuole scegliere per chi è attento all’INCI (gli ingredienti presenti nei prodotti indicati in etichetta) dei cosmetici.

L’impegno di Clivia non si ferma qui ma è in continua espansione tanto che si sta valutando anche l’apertura di un nuovo Store Clivia interamente bio, per tutti i clienti che amano acquistare esclusivamente prodotti naturali. StrettoWeb ne darà notizia non appena il progetto di concretizzerà. Intanto gli amanti del bio possono già recarsi presso i punti vendita di Clivia dell’intero territorio metropolitano per scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze. Sul sito internet di Clivia è disponibile anche l’e-commerce per gli acquisti online.