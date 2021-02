Reggio Calabria, caos e disorganizzazione al Palazzo della Regione per le vaccinazioni: anziani in fila senza linee guida [FOTO]

24 Febbraio 2021 10:06

Reggio Calabria: molti anziani sono in fila fuori dal Consiglio Regionale per avere inoculato il vaccino anti-Covid, le immagini

Caos e assembramenti fuori dal Palazzo della Regione a Reggio Calabria per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Le foto che vediamo a corredo dell’articolo sono state scattate pochi minuti fa e mostrano la folla di ultra ottantenni che attendono il proprio turno per essere vaccinati in una situazione di caos per la disorganizzazione del sistema. Tanti i cittadini in fila che chiedono al personale specializzato le procedure da seguire per una corretta vaccinazione ma che non riescono purtroppo ad avere linee guida sulle giuste procedure da adottare. C’è chi dice che bisogna registrarsi attraverso un modulo e chi invece afferma che gli anziani verranno chiamati per numero o addirittura per cognome… insomma caos totale, con il rischio per gli anziani in coda di contrarre il Covid in fila o ancora peggio di prendere una polmonite, esposti per ore al freddo vento degli androni esterni a Palazzo Campanella.