Reggina, niente convocati ma dal Sant’Agata arrivano brutte notizie: Situm e Lakicevic out

1 Febbraio 2021 16:56

Reggina, brutte notizie dal Sant’Agata sul fronte infermeria (ancora): Situm va out con Lakicevic, niente lista convocati

Se dal mercato sembrano provenire notizie buone e importanti (QUI il punto), lo stesso non si può dire per ciò che arriva dal Sant’Agata. Ma, purtroppo, questa non è una novità in casa Reggina. Nonostante i nuovi arrivi e qualche alternativa in più, infatti, mister Baroni è costretto nuovamente ad avere gli uomini contati nel reparto offensivo per il match di questa sera contro la Salernitana.

Ieri, in esclusiva, scrivevamo infatti di un Situm a rischio e le cui condizioni sarebbero state valutate nell’allenamento di questa mattina. Purtroppo, non solo il croato non sarà della partita, ma a lui si è aggiunto anche Ivan Lakicevic. Molto probabilmente non ci sarà la lista convocati a chiarire il tutto. Ieri infatti la società aveva comunicato che non sarebbe stato diramato l’elenco, facendo intendere che sarebbe accaduto questa mattina dopo l’allenamento. Non è così, perlomeno non adesso, ma considerando che mancano quattro ore al fischio d’inizio è molto difficile che possa accadere. Non resta che attendere a questo punto le formazioni ufficiali.