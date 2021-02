Pelè, la rivelazione in tutta onestà: “ho avuto tante relazioni, non so quanti figli ho”

18 Febbraio 2021 16:01

Pelè parla della sua intraprendente vita amorosa: ‘O Rei’ non è sicuro di quanti figli abbia realmente avuto dalle varie compagne

Nonostante in campo fosse un giocatore molto corretto e rispettoso, mai sopra le righe, fuori dal rettangolo verde Pelè non aveva freni inibitori, quantomeno in ambito amoroso. Come spesso accade specialmente ai calciatori più famosi, anche ‘O Rei’ faceva fatica a stare con una sola ragazza troppo a lungo. Dalle tante relazioni avute però, sono nati anche diversi bambini che spesso il fenomeno brasiliano non ha riconosciuto o dei quali non ne è nemmeno a conoscenza. “In tutta onestà ho avuto molte relazioni, alcune delle quali hanno avuto come conseguenza dei bambini – ha dichiarato in un documentario targato Netflix – Ho saputo della loro esistenza soltanto molto tempo dopo”.

Cinque dei suoi figli (Kelly, 54, Edinho, 50, Jennifer, 42, e le gemelle Joshua e Celeste, 24) sono nati dai suoi primi due matrimoni con Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Lemos Seixas. Da una relazione con la giornalista Lenita Kurtz nel 1968 è nata la figlia Flavia. Mentre nel 1996, da una relazione con la cameriera Anisia, è nata Sandra Machado, figlia che Pelè è stata costretta a riconoscere dopo una sentenza di un tribunale, ma che non ha mai incontrato prima che morisse di cancro nel 2006. Pelè ha sempre confessato le sue infedeltà: “la mia prima moglie, la prima ragazza, lo sapevano. Non ho mai mentito”.