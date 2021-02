Messina, la gioia di due insegnanti dopo il vaccino: “è un giorno da ricordare! Felici per i nostri bambini” [INTERVISTA]

27 Febbraio 2021 16:03

Due insegnanti di Messina esprimono il loro parere dopo essersi vaccinate: l’appello alle colleghe al fine di effettuare più vaccini possibili

Continuano le vaccinazioni anti-Covid a Messina. Presso l’ex Mandalari, struttura designata come centro nel quale effettuare la somministrazione delle dosi, si stanno sottoponendo a vaccino anche forze dell’ordine e insegnanti. Proprio due docenti, una volta ricevuta la prima dose del vaccino AstraZeneca, hanno voluto lanciare un appello alle colleghe. Le due donne, in perfetta salute e senza alcun sintomo relativo ad effetti collaterali, hanno descritto il momento come “un giorno da ricordare”. Entrambe hanno cosigliato a quante più persone possibili di vaccinarsi in un ambiente che hanno trovato organizzato e sicuro. Entrambe hanno sottolineato quanto il vaccino sia importante per chi, come loro, lavora a contatto con i più piccoli e, grazie al vaccino, può salvaguardare ulteriormente la loro salute.