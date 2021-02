Ladri in casa di Mauro Icardi e Wanda Nara: il bottino è di 400.000 euro!

1 Febbraio 2021 13:12

Brutta disavventura nel weekend per Mauro Icardi e Wanda Nara. Il calciatore, di rientro dalla trasferta di Lorient, partita persa 3-2 dal suo PSG, ha trovato una brutta sorpresa nella sua villa con piscina a Neuilly-sur-Seine: l’abitazione è stata svaligiata dai ladri! Secondo quanto si apprende sulle pagine dell’Equipe, il furto sarebbe avvenuto sabato, mentre le autorità sono state avvertite solo domenica dai domestici della famiglia Icardi. I ladri si sono portati via gioielli preziosi, orologi di marca e abiti delle più grandi firme per un valore complessivo di 400.000 euro. Nel pomeriggio di domenica gli agenti della Procura di Nanterre hanno rilevato impronte e tracce di Dna e sul caso è stata avviata un’indagine.