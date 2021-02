Ex Reggina: esonerato Aronica, non sarà più tecnico del Savoia

4 Febbraio 2021 18:17

Il comunicato del Savoia, squadra che Aronica ha allenato dallo scorso luglio

Un pareggio a Sassari contro la Torres, è costato a mister Salvatore Aronica l’esonero della panchina del Savoia. Ad annunciare la società campana tramite il seguente comunicato: “l’U.S. Savoia comunica che Salvatore Aronica è stato sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto e augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro”. Si conclude quindi l’esperienza, la prima da allenatore tra i “grandi”, per l’ex difensore di Reggina e Messina.