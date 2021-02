Emilie Nef Naf affascinata dall’Etna: pubblica le storie con le splendide immagini dell’eruzione

16 Febbraio 2021 22:47

La dolce metà di Jeremy Menez, Emilie Nef Naf, pubblica affascinata le immagini della splendida eruzione dell’Etna avvenuta oggi

Quando la natura si “diverte”, è uno spettacolo. Per tutti. Per chi è abituato a certe immagini, e non si stanca mai di guardarle, ma anche per chi non le ha mai viste. Non sappiamo per esempio se Emilie Nef Naf, dolce metà del calciatore della Reggina Jeremy Menez, abbia mai assistito all’eruzione di un vulcano. Se non è mai accaduto, oggi potrebbe essere stata la sua prima volta. La spettacolare eruzione dell’Etna del tardo pomeriggio odierno, inutile nasconderlo, ha stupito tutti, oggi, forse anche gli stessi catanesi. Seppur non da vicino come loro, anche a Reggio Calabria si è potuta osservarne la bellezza dal vivo. Emilie Nef Naf, affascinata da tutto questo, ha pubblicato alcune Instagram Stories promuovendo ancora una volta le bellezze del territorio italiano, dall’alto della sua fama in Francia e non solo e dall’alto delle sue centinaia di migliaia di followers. Lo ha già fatto più volte, con la Calabria e ancor di più Reggio, a dimostrazione che – nonostante i tantissimi problemi – la nostra terra è in grado di stupire chiunque venga da fuori.