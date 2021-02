Crisi di Governo, Mattarella ha convocato al Quirinale Mario Draghi

2 Febbraio 2021 21:53

Crisi di Governo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Mario Draghi al Quirinale per domani mattina

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani mattina al Quirinale il professor Mario Draghi“. Lo ha detto il portavoce del Presidente della Repubblica Giovanni Grasso. L’ex governatore della Banca D’Italia e della Bce è l’uomo scelto per formare il nuovo Governo. “Serve un Governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico“, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ringraziato il Presidente della Camera Fico.

“Dal momento in cui si sciolgono le Camere – ha detto il capo dello Stato – devono passare 60 giorni, poi altri 20 giorni per insediare le nuove Camere, che poi devono formare i propri uffici di presidenza. Poi bisogna formare il governo, che deve ottenere la fiducia delle Camere e poi organizzare i propri uffici. Nel 2013 passarono 4 mesi, nel 2018 5 mesi. Si tratterebbe di tenere a lungo il Paese senza un governo in pienezza di funzioni”.

“Le elezioni – ha proseguito Mattarella – rappresentano un esercizio di democrazia. Di fronte a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale, e la conseguente riduzione dell’attività di governo, coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”.