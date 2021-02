Calciomercato Reggina, ufficialità a raffica: ecco Michael Kingsley

1 Febbraio 2021 19:13

Ufficialità come se piovesse per la Reggina, che a meno di un’ora dalla chiusura del mercato comunica l’arrivo di Michael Kingsley

Ufficialità a raffica per la Reggina nell’ultimo giorno di mercato. Altro arrivo a centrocampo dopo quello di Chierico (e di Crimi, qualche giorno fa): ecco in prestito Michael Kingsley dal Bologna. Di seguito la nota del sito ufficiale amaranto.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Michael Kingsley. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021″.

“Nato a Owerri, capitale dello stato dell’Imo (Nigeria), il 26 agosto 1999, Michael muove i primi passi nell’academy dell’Abuja, prima di giungere in Europa, a Bologna. Con i rossoblù si mette in luce nel campionato Primavera nella stagione 2017/18. Viene così ceduto a titolo temporaneo al Perugia, in Serie B, l’anno successivo, disputando 25 reti, 1 gol e 3 assist. Torna a Bologna, prima di scendere di nuovo in cadetteria. Con la Cremonese, la passata stagione, scende in campo in dieci occasioni. Negli ultimi sei mesi Michael è stato a disposizione di mister Mihajlovic. Da oggi Michael entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!”