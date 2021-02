Automobilismo, al Rally del Carnevale ritiro amaro per Tribuzio e Cipriani

17 Febbraio 2021 11:20

Il Rally del Carnevale ha tirato un brutto scherzo a Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani: domenica a Viareggio i due portacolori della scuderia RO racing sono stati costretti al ritiro a due sole speciali dal termine

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica 2021 per Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, incappati in una uscita di strada al Rally del Carnevale. I due alfieri della scuderia RO racing, a bordo della loro Skoda Fabia R5 evo2, allestita dalla Erreffe di Agostino Roda, stavano ben figurando nella gara toscana, quando, a due sole speciali da termine, mentre si trovavano in quinta posizione della classifica generale, sono stati costretti all’abbandono in seguito ad un’uscita di strada.

“Purtroppo un errore di guida con la conseguente uscita di strada ci ha costretto ad alzare bandiera bianca – ha detto con amarezza Carmine Tribuzio – conoscevamo le insidie del Rally del Carnevale, ma francamente speravamo di poter concludere le gara che ci ha visto costantemente a pochi secondi dalla zona podio. Il passo falso non ci demoralizza e siamo pronti per il prosieguo della stagione dove torneremo a essere protagonisti”.