Università di Messina, finanziate un milione di euro di Borse di Dottorato aggiuntive PON/FSC XXXVI

25 Gennaio 2021 12:50

Sono state finanziate all’Università di Messina n. 14 borse di dottorato per il XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXVI ciclo

Sono state finanziate all’Università di Messina n. 14 borse di dottorato per il XXXVI ciclo A.A. 2020/2021, a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento di borse di dottorato aggiuntive per il XXXVI ciclo, sulle risorse del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON) Asse I “Investimenti in capitale umano – Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale” e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nell’ambito del Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”, per un importo totale di € 1.097.071,00.

In particolare sono state finanziate n.10 borse di dottorato in relazione al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 (PON), per complessivi € 780.481,00:

Dottorato Advanced Catalytic processes for using renewable energy sources ( Access) n. 2 borse

Dottorato Biologia Applicata e Medicina Sperimentale n.1 borsa

Dottorato Economics Management and Statistics n.1 borsa

Dottorato Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza n.1 borsa

Dottorato Ingegneria e Chimica dei materiali e delle costruzioni n.1 borsa

Dottorato Scienze Chimiche n.1 borsa

Dottorato Scienze Veterinaria n.1 borsa

Dottorato Translational Molecular Medicine and Surgery n.2 borsa

I progetti finanziati prevedono una specifica attività di ricerca che verrà svolta parte in azienda e parte presso le sedi di prestigiosi Atenei e Centri di Ricerca stranieri, quali:

Eindhoven University of Technology (TUe)

University of Antwerp

Dresden University (Germania)

Universidade Aberta, – Department of Science and Tecnology

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) – School of Engineering

Instituto “DE CIENÇIAS DE LA CONSTRUCCIÓN “EDUARDO TORROJA” (IETcc) organo del Consejo Español de Investigaciones Científicas (CSIC)

Ghent University (UGENT)

Institut Pasteur – Parigi

Memorial Sloan Kettering Cancer Center – NY

Sono state finanziate, inoltre, n.4 borse di dottorato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), per complessivi € 316.590,00: