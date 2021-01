Lo Spartak Mosca ci prova con Messi sui social: il secco ‘no’ in chat diventa virale

3 Gennaio 2021 15:07

Lo Spartak Mosca prova a contattare Lionel Messi su Instagram per intavolare una trattativa: la gag con il secco ‘no’ in risposta diventa virale

Gennaio 2021 è arrivato e Lionel Messi è attualmente libero di accordarsi gratuitamente con qualsiasi squadra per trasferirsi a parametro zero al termine della stagione. L’addio della ‘Pulce’ al Barcellona è sempre più probabile: la scorsa estate le frizioni furono nette, l’argentino venne trattenuto con la forza e con una clausola presente nel contratto. Quest’anno difficilmente si ripeterà la stessa situazione. Tutti i più grandi club del mondo hanno dunque drizzato le antenne, sebbene il contratto di Lionel Messi possano permetterselo solo PSG e Manchester City. Si sa che però “tentar non nuoce”: il worst scenario è un brusco rifiuto. È esattamente quello che si è visto rispondere lo Spartak Mosca. Il club russo ha inscenato una simpatica gag con una grafica che mostra l’account Instagram della squadra che prova a contattare Lionel Messi per intavolare una trattativa ma l’argentino taglia subito la conversazione: al “Ciao, Leo!” dello Spartak segue un perentorio “no“. La simpatica trovata è diventata subito virale raggiungendo quasi mezzo milione fra commenti e retweet.