Sanremo 2021, quanto guadagnerà Ibrahimovic? Il presunto cachet è da capogiro: ma non sarà l’unico

6 Gennaio 2021 16:00

Sanremo 2021, quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic? Il presunto cachet dello svedese è da capogiro, ma è lo stesso di Fiorello

La notizia riguardante la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021 ha sorpreso tutti. Lo svedese sarà ospite fisso del Festival della canzone italiana, recitando dunque un ruolo da protagonista e non soltanto una breve comparsa per una sola serata. Pochi perà i dettagli circolati fin qui. A fare chiarezza ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini che ha svelato qualche novità in più sulla vicenda. L’attaccante del Milan ha firmato il contratto lo scorso 30 dicembre. Il calciatore sarà presente a tutte le serate, tranne che alla seconda, quella del 3 marzo, poichè il Milan sarà impegnato in campionato. Secondo i primi rumor fatti circolare dal giornalista Gabriele Parpiglia, il chacet percepito da Ibrahimovic sarà di 50.000 euro a serata, lo stesso che percepirà Rosario Fiorello, co-conduttore al fianco di Amadeus. Lo svedese, secondo quanto trapela dalle informazioni di ‘Chi’, potrebbe partecipare ad alcune gag proprio con il comico siciliano e il direttore artistico, dunque avrà un ruolo attivo durante la serata. Ibra sarà vestito Disquared2, brand del quale è testimonial.