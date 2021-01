Rinnovo Hamilton, la Mercedes tentenna: cifre da capogiro, vuole anche i premi della Formula 1!

14 Gennaio 2021 10:10

Rinnovo Hamilton, Lewis batte cassa: stipendio più basso, ma con i premi avrebbe diritto a 15 milioni extra e… una Mercedes Amg One

Rinnovo Hamilton, si apre un nuovo capitolo. Dopo aver iniziato l’anno da disoccupato, il pilota britannico sembra aver sottoposto le sue richieste alla Mercedes in vista della nuova stagione di Formula 1. La pandemia di Coronavirus ha colpito anche il mondo delle 4 ruote, generando ricavi altamente inferiori, dunque sostenere un maxi stipendio come quello di Lewis Hamilton non è semplice nemmeno per la scuderia che ha dominato Mondiale piloti e Costruttori. Ma il talento di Stevenage non intende fare sconti. Secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, Hamilton avrebbe chiesto 40 milioni di dollari (33 milioni di euro circa) per il rinnovo, 10 in meno rispetto ai 50 percepiti nel contratto appena concluso. Una riduzione solo apparente, in quanto la seconda richiesta sarebbe di ottenere anche il 10% dei premi in denaro che la Mercedes riceverà dalla Formula One Group durante la stagione. Se i ricavi dovessero tornare sui livelli della stagione 2018, il pilota britannico avrebbe diritto a 15 milioni extra! Come ulteriore bonus inoltre avrebbe chiesto la supercar Mercedes Amg One, del valore di 2,7 milioni di euro. Le parti ad oggi appaiono comunque distanti: la Mercedes non sembra smuoversi dalla cifra di 35 milioni di euro.