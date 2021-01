Reggio Calabria: il punto sulla vaccinazione anti-Covid all’ospedale di Polistena [DATI e NUMERI]

6 Gennaio 2021 21:41

Reggio Calabria: il punto sulla vaccinazione anti-Covid all’ospedale di Polistena. Su 430 dipendenti, circa 300 hanno annunciato e sottoscritto la loro adesione alla vaccinazione, ma il numero è in crescita

Da domani, all’Ospedale di Polistena, saranno vaccinati contro il Covid-19, gli Operatori Sanitari del Dipartimento di Emergenza/Urgenza (Cardiologia, Rianimazione, SAR ) e, a seguire, quelli del Dipartimento Chirurgico, Medico, Materno Infantile e dei Servizi dell’Ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. In questa prima fase saranno esclusi i dipendenti che hanno contratto il contagio, in quanto già parzialmente immuni, ma saranno vaccinati successivamente. Sono stati vaccinati gli Operatori Sanitari del Pronto Soccorso.

Su 430 dipendenti, circa 300 (75% ) hanno annunciato e sottoscritto la loro adesione alla vaccinazione, ma il numero è in crescita se si considera che alcuni dipendenti sono assenti per malattie o per ferie e non hanno ancora risposto alla chiamata (richieste 260 dosi vaccinali). La scaletta vaccinale prevede vari passaggi, tenendo conto del rischio di esposizione al contagio.