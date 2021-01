Reggio Calabria, la Lega soddisfatta: “per la prima volta entriamo nel Consiglio Metropolitano con Nino Minicuci”

25 Gennaio 2021 16:35

Reggio Calabria, il Carroccio: “Per la prima volta la Lega entra nel Consiglio Metropolitano della Città metropolitana”

“Per la prima volta la Lega entra nel Consiglio Metropolitano della Città metropolitana di Reggio Calabria. Un augurio speciale all’amico Nino Minicuci, già candidato alla carica di Sindaco della Città di Reggio Calabria, per l’elezione a consigliere del Consiglio Metropolitano, che dimostra come la sinergia e la strategia siano fondamentali per la pianificazione e il radicamento del partito all’interno delle istituzioni locali”, è quanto scrive in una nota la Lega Calabria. “Vivo compiacimento” è stato espresso da Giacomo Francesco Saccomanno e Roy Biasi, rispettivamente Commissario e vice Commissario regionale del partito, i quali “nonostante il poco tempo a disposizione sono riusciti, unitamente al coordinatore provinciale Franco Recupero, a ottenere un risultato storico per il partito. Un ringraziamento e compiacimento anche per i risultati di Francesca Porpiglia e Roberto Gaudioso che dimostrano e comprovano la presenza della Lega sui territori”