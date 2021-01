21 Gennaio 2021 12:44

Reggio Calabria, incidente in via Pensilvania: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria, in via Pensilvania. Nel sinistro una vettura, Fiat 600, si è ribaltata. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e l’ambulanza che ha soccorso il conducente del mezzo coinvolto nell’incidente. Fortunatamente non sembra in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti