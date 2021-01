Reggina-Lecce, i convocati giallorossi: assenze importanti per Corini

14 Gennaio 2021 15:52

L’allenatore del Lecce Eugenio Corini ha diramato con due giorni d’anticipo i convocati in vista del match in casa della Reggina

Con due giorni d’anticipo il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha diramato la lista dei convocati della sua squadra in vista della trasferta di sabato in casa della Reggina. Oggi infatti la compagine salentina è partita alla volta di Reggio Calabria. Nonostante il problema accusato, Majer è presente in lista, ma rimane in dubbio, come confermato dallo stesso tecnico ai microfoni del sito ufficiale. Sono invece out l’ex Falco e Pettinari, così come Felici, Lo Faso, Paganini, Rodriguez, Borbei e Pierno. Di seguito l’elenco completo

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

8. Mancosu

9. Coda

11. Adjapong

14. Stepinski

15. Monterisi

17. Dermaku

19. Listkowski

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Björkengren

24. Zuta

25. Gallo

26. Dubickas

27. Calderoni

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis