Real Madrid, Sergio Ramos se ne va! Il PSG lo tenta: triennale a cifre folli anche con la pandemia di mezzo

25 Gennaio 2021 17:41

Sergio Ramos pensa al possibile addio al Real Madrid: il PSG lo tenta con un’offerta faraonica, i ‘Blancos’ rischiano di non poter competere

Il Real Madrid non si è mai fatto alcun problema a dire addio alle sue stelle, la storia del club madrileno è ‘sopravvissuta’ a cessioni illustri (Cristiano Ronaldo su tutte) continuando fra vittorie, trofei e nuove stelle. Inutile nasconderlo però, dire addio ad un simbolo fa sempre male, specie se il calciatore in questione è Sergio Ramos. Top player, colonna della Spagna, capitano e uno dei pochi difensori goleador presenti al mondo, Sergio Ramos rappresenta il massimo che si possa desiderare al centro della propria difesa. Ovviamente anche il costo del suo ingaggia è in linea con il suo status. Il Real Madrid attualmente non sembra in grado di soddisfare le richieste del rinnovo di contratto in scadenza in estate: circa 7 milioni messi sul piatto, giustificati dalla situazione pandemica. Un rifiuto alquanto seccato quello del calciatore che ha ritenuto la cifra ben al di sotto del suo valore. Il PSG ha dunque drizzato le antenne. La dirigenza del club parigino, seocndo ‘Radio Onda Cero’ ha pronto un triennale da 15 milioni, circa il doppio di quanto offrirebbe il Real Madrid. Un maxi contratto che, vista l’emergenza Coronavirus, nessun club potrebbe offrirgli. Quale sarà la contromossa da Madrid?