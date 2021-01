I piazzati di Pirlo, le fiammate di Cozza e i rigori di Corradi: Reggina-Lecce, tutti i precedenti [VIDEO]

13 Gennaio 2021 18:19

Reggina-Lecce, sabato al Granillo il 25° incontro in assoluto tra le due squadre: tutti i precedenti a Reggio Calabria, dalla A alla C

E’ una classica del Sud, giocata in ogni categoria professionistica. Reggina e Lecce tornano ad affrontarsi sabato al Granillo per la 25ª volta in assoluto. Dalla Serie C degli anni ’50, ’60 e ’70 alla A dei primi 2000, il bilancio è di 9 vittorie amaranto, 6 pareggi e 9 successi giallorossi.

La prima sfida è del 1949-1950, ma per il primo brindisi salentino bisogna aspettare più di dieci anni dopo, esattamente la stagione 1962-1963, quando il Lecce sbanca Reggio Calabria col risultato di 0-1. Il primo confronto in B avviene invece nella stagione 1996-1997, solo un “antipasto” di quello che sarà l’esordio in A nel 1999-2000, in cui la Reggina di Colomba vince di misura per 2-1 grazie anche ad una punizione di Pirlo. Tanto equilibrio in massima serie, ma protagonisti delle vittorie nel 2005-2006 e nel 2008-2009 sono Cozza e Corradi, quest’ultimo autore della doppietta (tutta su rigore) che consente la vittoria della squadra amaranto nell’ultimo confronto assoluto in Serie A tra le due squadre, entrambe retrocesse alla fine di quella stagione e capaci di compiere un percorso simile negli anni successivi, fino alla retrocessione in Serie C. Di seguito tutti i precedenti tra Reggina e Lecce con rispettive stagioni, risultati e categorie.

1) Stagione 1949-1950 (Serie C)

Reggina-Lecce 2-0

2) Stagione 1950-1951 (Serie C)

Reggina-Lecce 3-0

3) Stagione 1951-1952 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-0

4) Stagione 1958-1959 (Serie C)

Reggina-Lecce 1-1

5) Stagione 1959-1960 (Serie C)

Reggina-Lecce 2-0

6) Stagione 1960-1961 (Serie C)

Reggina-Lecce 2-1

7) Stagione 1961-1962 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-0

8) Stagione 1962-1963 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-1

9) Stagione 1963-1964 (Serie C)

Reggina-Lecce 1-1

10) Stagione 1964-1965 (Serie C)

Reggina-Lecce 2-1

11) Stagione 1974-1975 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-0

12) Stagione 1975-1976 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-1

13) Stagione 1996-1997 (Serie B)

Reggina-Lecce 1-2

14) Stagione 1998-1999 (Serie B)

Reggina-Lecce 1-3

15) Stagione 1999-2000 (Serie A)

Reggina-Lecce 2-1



16) Stagione 2000-2001 (Serie A)

Reggina-Lecce 0-1

17) Stagione 2003-2004 (Serie A)

Reggina-Lecce 1-3

18) Stagione 2004-2005 (Serie A)

Reggina-Lecce 2-2

19) Stagione 2005-2006 (Serie A)

Reggina-Lecce 2-0



20) Stagione 2008-2009 (Serie A)

Reggina-Lecce 2-0



21) Stagione 2009-2010 (Serie B)

Reggina-Lecce 2-4

22) Stagione 2014-2015 (Serie C)

Reggina-Lecce 2-1

23) Stagione 2016-2017 (Serie C)

Reggina-Lecce 1-2

24) Stagione 2017-2018 (Serie C)

Reggina-Lecce 0-1