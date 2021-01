Offese shock a Jole Santelli: sospesa dall’insegnamento la prof. che esultò alla morte della presidente della Giunta calabrese

28 Gennaio 2021 22:24

Offese shock a Jole Santelli: la docente è sottoposta anche ad un’indagine per diffamazione aggravata dopo la querela presentata dalle sorelle della presidente della Regione Calabria

La professoressa di Genova ed ex militante del Movimento 5 Stelle, Paola Castellaro, che “esultò” alla morte della presidente della Giunta calabrese, Jole Santelli, è stata sospesa dal servizio per sei mesi. L’insegnante del liceo statale Pertini di Genova non percepirà quindi per 6 mesi nemmeno lo stipendio. La docente, con alle spalle anche una candidatura come consigliera comunale m5s alle amministrative 2017, a poche ore dalla morte della presidente della Regione Calabria, su facebook aveva scritto: “evvai! una mafiosa di meno!!!”. Il post fu poi rimosso. Castellaro è anche sotto indagine della procura di Genova, per diffamazione aggravata, dopo la querela presentata dall’avvocato calabrese Sabrina Rondinelli per conto delle sorelle di Jole Santelli.