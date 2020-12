Vicenza-Reggina, parla Di Carlo: “Servirà ferocia e aggressività”. E poi fa la conta tra ritorni e indisponibili

21 Dicembre 2020 17:13

Vicenza-Reggina, le parole del tecnico dei biancorossi Mimmo Di Carlo alla vigilia del match del Menti di domani

Non solo il tecnico della Reggina Marco Baroni, ma anche quello del Vicenza, Mimmo Di Carlo, ha parlato alla vigilia del match del Menti di domani tra biancorossi ed amaranto (clicca QUI per seguire la diretta del match).

Oltre all’avversario, l’allenatore ha fatto la conta dei suoi tra indisponibili e ritorni: “Con la Reggina servirà ferocia agonistica e aggressività per avere la meglio e conquistare i tre punti. Il punto sulla rosa? Perdiamo Matteo Bruscagin per un problema alla mano, al suo posto potrebbe giocare Zonta al suo posto, mentre ci sarà sicuramente Giacomelli. Meggiorini? Lo aspettiamo fino a stasera o domattina, ma se non giocherà ci saranno altri al suo posto, come Longo, Marotta e Gori”.