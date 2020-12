22 Dicembre 2020 18:51

Reggio Calabria, traffico completamente in tilt in autostrada (altezza centro cittadino): persone fuori dalle auto, città paralizzata

Traffico completamente in tilt a Reggio Calabria in questi minuti. Auto bloccate in autostrada, tra le uscite di Modena e del centro cittadino. Autisti fermi, alcuni sono anche scesi dalle macchine perché impossibilitati a muoversi. Da capire le cause che hanno originato questa “paralisi” del traffico. Seguono aggiornamenti.