Reggio Calabria: sul Corso Garibaldi apre la nuova libreria Mondadori [FOTO]

12 Dicembre 2020 16:15

Reggio Calabria: sul Corso Garibaldi apre la nuova libreria Mondadori. Il capoarea Marco Leggiero: “puntiamo molto sul Sud”

Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi è la nuova libreria Mondadori di Reggio Calabria che si aggiunge a quella di Porto Bolaro. L’imprenditore Giuseppe Falduto, sul proprio profilo facebook, scrive: “Mondadori ha scelto i due posti più prestigiosi dal punto di vista commerciale per mantenere la sua presenza a Reggio Calabria. In questo momento storico siamo contenti di essere riusciti a contribuire all’apertura di una nuova attività nella nostra bella città. Da oggi pomeriggio è aperta al pubblico auguri e complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno contribuito a questo risultato”.

Il Capoarea per il Sud della Mondadori Reatail, Marco Leggiero, ai microfoni di StrettoWeb, afferma: “crediamo molto nel dott. Falduto e su Reggio Calabria. Credo in generale in tutto il Sud Italia, basti pensare che abbiamo aperto 20 librerie da Campania in giù in questo momento difficile a causa della pandemia. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto”. In basso la FOTOGALLERY completa della nuova libreria Mondadori.