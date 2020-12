Reggio Calabria, il Natale arriva al Gom: come regalare un sorriso ai bambini ricoverati della pediatria

19 Dicembre 2020 11:12

La campagna di raccolta libri è organizzata in banchetti nei giorni del 19 e del 23 dicembre dalle 16.30 alle 20.00 sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria: info e dettagli

A Reggio Calabria è partita la raccolta di libri di ufficio del Garante Metropolitano per l’Infazia e l’Adolescenza e Sottosopra Movimento Giovani per Save the Children, per i piccoli ricoverati della pediatria del Gom. Ecco la nota ufficiale:

“È sempre importante stare a fianco dei più piccoli. L’Ufficio del Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza e SottoSopra-Movimento giovani per Save The Children lo fanno in qualsiasi periodo dell’anno mediante diverse iniziative, ma a Natale, specialmente in questo triste 2020, lo è ancora di più. Per questo, le due realtà hanno lanciato una raccolta di libri nuovi o usati ed in buono stato da destinare ai bambini ricoverati al reparto di Pediatria dell’Ospedale Metropolitano di Reggio, dando così loro la gioia di un dono e la consapevolezza di avere ulteriore affetto davanti ai loro problemi di salute.

Grande protagonista di questa azione, che dunque si caratterizza per il portare sorrisi alle bimbe e ai bimbi più sfortunati ed anche per il diffondere la cultura della lettura, sarà l’articolazione reggina di SottoSopra, il Movimento giovani per Save The Children che coinvolge ragazze e ragazzi fra i 14 e i 22 sull’intero territorio nazionale, sul quale è presente con ben 18 gruppi animati dalla voglia di difendere e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla convenzione ONU. In ogni gruppo i ragazzi si riuniscono per approfondire tematiche da loro stessi individuate e a loro vicine e realizzare azioni di sensibilizzazione e cittadinanza attiva per migliorare la loro città a partire dall’ascolto dei coetanei.

La campagna di raccolta libri è organizzata in banchetti nei giorni del 19 e del 23 dicembre dalle 16.30 alle 20.00 sul Corso Garibaldi, dove chi vorrà donare troverà i giovani di SottoSopra pronti ad accoglierli e a ricevere i doni, ma sarà possibile consegnarli anche nella sede reggina di Agape, presso la quale si riunisce il gruppo SottoSopra di Reggio (Via Paolo Pellicano n. 21), contattando le pagine FB (https://www.facebook.com/SottoSopraReggioCalabria/) e IG (https://www.instagram.com/sottosopra_reggio_calabria_/) del Movimento o contattando il numero (3512049930). C’è tempo fino al 23 dicembre, il 24 ci sarà la consegna ufficiale dei libri al reparto di Pediatria del GOM”.