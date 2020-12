11 Dicembre 2020 11:45

Non si è registrato per fortuna nessun ferito

Un cornicione si è staccato all’improvviso da una facciata in pieno Corso Garibaldi a Reggio Calabria, ma per fortuna non si sono registrati feriti. E’ accaduto questa mattina nel palazzo del Banco di Napoli, situato accanto l’ex Teatro Siracusa, un punto di frequente passaggio per i cittadini. Una fortuna che ciò non si sia verificato in un orario di maggiore affollamento. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza. In alto le FOTO a corredo dell’articolo.