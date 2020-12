Messina: in corso la rappresentazione “La Gabbia Dorata” a cura dell’Associazione “Grammelot”

27 Dicembre 2020 19:00

E’ in corso in questi minuti, vedi il link in basso, la rappresentazione de “La Gabbia Dorata”, a cura dell’Associazione “Grammelot” di Messina. Il gruppo teatrale, nato nel 2013, oltre a produrre e allestire spettacoli, si caratterizza per la promozione sociale organizzando corsi di recitazione teatrale e laboratori rivolti a bambini, adulti, anziani, ed anche momenti di integrazione tra soggetti disabili, normoabili e minori in difficoltà. Nel corso dell’anno 2019/2020 l’Associazione Grammelot ha curato una rassegna di teatro dialettale caratterizzata da commedie inedite ambientati in una Messina d’altri tempi, al fine di fare riscoprire agli spettatori le tradizioni, le usanze e le leggende siciliane, e al tempo stesso stimolare la curiosità verso la storia della città per comprenderne maggiormente la bellezza.