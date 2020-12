Messi punge il Barcellona: “situazione finanziaria difficile, se poi lasci andare Suarez a zero è una follia”

28 Dicembre 2020 15:48

Lionel Messi punge nuovamente il Barcellona: la ‘Pulce’ sottolinea le difficoltà finanziarie critica la cessione gratuita di Suarez all’Atletico Madrid

L’intervista rilasciata da Leo Messi a ‘La Sexta’ continua a fare molto discutere. La ‘Pulce’ non si è fatto alcun problema a criticare apertamente alcune scelte del club, specialmente in ambito finanziaro. È cosa nota che la squadra catalana, complici le difficoltà dovute al Coronavirus, abbia accumulato qualche debito di troppo. Messi sottolinea come alcune scelte di mercato, ad esempio quella di lasciar partire Luis Suarez a titolo gratuito con destinazione Atletico Madrid, per altro una rivale spagnola, sia stata una follia: “sarà una situazione molto difficile per il nuovo presidente perché non ci sono soldi e devi prendere dei giocatori per vincere dei trofei. Quello che hanno fatto (con Suarez), il modo in cui lo hanno lasciato andare via, mi è sembrato folle perché se n’è andato gratuitamente e per di più in una squadra che lotta per i nostri stessi obiettivi”.