Los Angeles FC-America, scoppia la rissa! L’allenatore Miguel Herrera si becca uno schiaffo e viene espulso [VIDEO]

20 Dicembre 2020 15:34

Clamorosa rissa in campo durante Los Angeles FC-America: l’allenatore dei messicani, Miguel Herrera, si becca uno schiaffo e viene espulso

Le partite di Champions League sono molto sentite a qualsiasi latitudine, anche se si parla di CONCACAF. Nella sfida fra Los Angeles FC e America, gli animi si sono scaldati nel momento in cui gli americani sono riusciti a ribaltare la gara in 1 minuto. Dopo qualche parola di troppo, si è accesa una rissa che ha coinvolto le due panchine: durante il battibecco, l’allenatore dei messicani Miguel Herrera ha preso dai capelli un membro della panchina avversaria, ricevendo in cambio uno schiaffo. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto all’indirizzo dell’allenatore.