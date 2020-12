Elezioni Regionali in Calabria, Salvini: “entro la prossima settimana presenteremo la squadra”

9 Dicembre 2020 15:46

Si avvicinano le Elezioni Regionali e Salvini incorona Biasi sindaco di Taurianova: “Sarà tra i protagonisti del rilancio in Calabria”

“Roy Biasi, sindaco appena eletto a Taurianova con una lista della Lega, ha la mia stima e sarà tra i protagonisti del rilancio della Calabria. Entro la settimana prossima, la Lega presenterà una nuova squadra con donne e uomini calabresi”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini in una nota. Roy Biasi inoltre sarà nominato commissario regionale del Carroccio per garantire un sicuro punto di riferimento sul territorio al momento della formazione delle liste per le Elezioni Regionali. Il partito dunque continua la linea della campagna elettorale dello scorso gennaio 2020 quando furono letti ben quattro consiglieri a Palazzo Campanella: Tilde Minasi (capogruppo), Filippo Mancuso, Pietro Molinaro e Pietro Raso.

Intanto l’ex questore di Vibo Valentia, Angelo Carlutti, annuncia la sua decisione di uscire dalla Lega dopo aver già lasciato, nel dicembre del 2019, l’incarico di coordinatore provinciale. “Il 28 giugno 2019 – scrive Carlutti in un post su Facebook – sono stato nominato primo coordinatore di Area della Lega-Calabria a Vibo Valentia. Ho accettato l’incarico perché ero convinto che la Lega di Salvini potesse rappresentare per questa Regione qualcosa di nuovo rispetto alla politica di sempre. Invece ho constatato che non sarebbe cambiato nulla rispetto al passato. Pertanto, dopo 5 mesi ho rassegnato le dimissioni (2 dicembre 2019). Il Commissario Cristian Invernizzi mi propose allora di rivestire l’incarico di vice coordinatore regionale con delega alla Legalità con il compito di supervisionare l’attività politica garantendo trasparenza e legalità. Detto incarico non è stato mai formalizzato né da me espletato”.

“Dal 2 dicembre 2019 – ha poi concluso l’ex questore Carlutti – il mio percorso politico con questo partito si è dunque di fatto interrotto dopo pochissimo tempo per divergenze di idee politiche. Le mie presenze alle attività del partito sono state del tutto sporadiche e prive di contributo politico. Oggi lascio formalmente la Lega-Calabria”.