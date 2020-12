Chievo-Reggina, la probabile formazione amaranto: davanti scalpita Lafferty, ma non si esclude più di una sorpresa

10 Dicembre 2020 22:41

Chievo-Reggina, le possibili scelte di formazione di mister Toscano in vista del match di domani: tanti i dubbi da sciogliere

La vittoria contro il Brescia ha risolto più di un problema per mister Toscano, se a questo uniamo anche il ritorno di due calciatori e quello prossimo – seppur non domani – di Jeremy Menez. Con soli tre calciatori out, nella speranza che non ne escano fuori di nuovi, si può affrontare questo mese “terribile” con più serenità e qualche possibilità di scelta in più. Non per niente, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, in vista di Chievo-Reggina di domani (clicca QUI per seguire la diretta), i dubbi sono diversi. Proviamo a fare chiarezza reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Confermato Plizzari tra i pali, mentre scalpita Loiacono dopo due gare a riposo. L’esperto difensore dovrebbe affiancare Cionek e Delprato sulla retroguardia. Considerando l’assenza di Rossi e un Gasparetto “a mezzo servizio” (ieri non ha preso parte alla seduta dei compagni), Stavropoulos sarà la prima alternativa.

CENTROCAMPO – Due sole certezze: De Rose e Crisetig. A questo, da aggiungere la solidità di un modulo che sta dando garanzie: il 3-5-2 puro. Con il primo in mediana e il secondo mezz’ala, il dubbio principale in mezzo è tra Bianchi e Folorunsho, visto il ritorno di quest’ultimo dopo la squalifica. Staffetta ormai scontata e, chi partirà dalla panchina domani, lunedì col Venezia potrebbe essere titolare. Incertezza anche sulle fasce, con Rolando che ha recuperato e potrebbe insidiare Situm. Stesso discorso dall’altra parte col ballottaggio Di Chiara-Liotti. Anche in questo caso, però, Toscano dovrebbe pensare alla rotazione tra domani e lunedì.

ATTACCO – Bellomo è l’intoccabile e verrà confermato davanti. Tanti dubbi sul compagno, anche qui considerando le gare ravvicinate. Scalpita Lafferty, che è favorito. Non è da escludere una soluzione più “leggera”, sfruttando la velocità di Rivas anziché il peso di una prima punta. Soluzione, questa, che è stata anche provata in allenamento mercoledì. Parte più dietro nelle gerarchie Denis, magari preservato per lunedì.