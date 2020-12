Antonio Conte, delirio e figuraccia in diretta tv: Capello lo zittisce, lui se la prende con Anna Billò [VIDEO]

10 Dicembre 2020 11:06

Figuraccia per Antonio Conte nel post partita di Inter-Shakthar: l’allenatore nerazzurro, visibilmente infastidito per l’eliminazione dalla Champions, reagisce male in diretta tv

Tanta attenzione al ‘biscotto‘ in Real Madrid-Borussia Monchengladbach, ma poi l’Inter il ‘biscotto’ se l’è infornato da sola. Gli spagnoli hanno superato agilmente i tedeschi, senza troppi calcoli, mentre i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shakthar Donetsk. Tradotto: quarto posto ed eliminazione dall’Europa, senza nemmeno passare dall’Europa League. Un fallimento totale, senza giustificazioni. Quelle alle quali ha provato ad aggrapparsi Antonio Conte nel post partita.

Il repertorio è il solito: arbitraggi che hanno sfavorito l’Inter, portieri che giocano troppo bene, avversari che studiano le partite e si adattano al gioco dell’Inter, sfortuna. Conte ci ha abituato a questi siparietti tragicomici, ma ieri ha superato il limite: l’allenatore nerazzurro, visibilmente infastidito ai microfoni di Sky Sport, ha prima evitato di rispondere ad una domanda di Capello, restando in silenzio quasi fosse diventato muto improvvisamente, poi si è sfogato contro Anna Billò che gli ha ricordato come l’Inter abbia segnato 5 gol allo Shakthar qualche mese fa. Conte ha risposto: “pensate prima di fare le domande“, spiegando che gli ucraini hanno cambiato modo di giocare. Quasi fosse colpa loro, come si sono permessi?