Roma, Bruno Peres e il disturbo della quiete pubblica: musica latino-americana a tutto volume, arriva la polizia!

10 Novembre 2020 13:07

Bruno Peres mette musica latino-americana a tutto volume dal suo attico a Roma: i vicini si infuriano e arriva la polizia a farlo smettere

Da buon brasiliano, Bruno Peres ama fare festa e farla ‘come si deve’. Il terzino della Roma, dall’alto del suo attico in via Copenaghen al Torrino nella zona dell’Eur, nel quale vive insieme al fratellastro e alla cognata, ha messo musica latino-americana e caraibica a tutto volume, alle ore 15, disturbando condomini e vicini. Nonostante in tale orario non siano presenti limitazioni dei decibel per musica e lavori di restauro, le persone che abitano nelle vicinanze si sono infastidite particolarmente e, secondo quanto riporta ‘Leggo’, hanno richiesto l’intervento della polizia. I poliziotti hanno invitato gli inquilini del palazzo a sporgere querela per disturbo e molestie alla quiete pubblica.