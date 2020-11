Risultati Serie D girone I, 6ª giornata LIVE: Fc Messina avanti a Rende, Acireale di nuovo avanti

1 Novembre 2020 15:32

Risultati Serie D girone I, 6ª giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Risultati Serie D girone I, 6ª giornata – Altra intensa domenica di quarta serie. Per quanto riguarda il girone I, 7 partite in programma, visti i due rinvii Troina-Castrovillari e Acr Messina-Gelbison. La capolista Cittanovese va in casa del Biancavilla, trasferte anche per Fc Messina (a Rende) e Roccella (contro il Santa Maria Cilento). Ecco il programma completo con le partite di giornata e la classifica. Segui il LIVE di StrettoWeb.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ore 14.30

Biancavilla-Cittanovese 1-1

Licata-Dattilo 2-0

Marina di Ragusa-Acireale 1-1

Rende-FC Messina 0-1

S. Agata-Rotonda 1-1

San Luca-Paternò 1-1

Santa Maria Cilento-Roccella 2-0

Posticipate

Troina-Castrovillari

Acr Messina-Gelbison

CLASSIFICA