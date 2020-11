Reggio Calabria, sparatoria a Galatro: 72enne ferito, è in gravi condizioni

19 Novembre 2020 14:12

Reggio Calabria, l’anziano è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco anche alla testa

E’ stato ferito a colpi di arma da fuoco in un terreno agricolo in località Pizzatella nel Comune di Galatro un uomo di 72 anni M.L., originario di Giffone. Le sue condizioni sono gravi. L’anziano è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco anche alla testa. Soccorso e trasportato in ambulanza nel pronto soccorso dell’ospedale di Polistena il settantaduenne è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Reggio Calabria. Sul luogo del ferimento sono intervenuti vicenda stanno indagando i Carabinieri del gruppo di Gioia Tauro che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e il movente della sparatoria.