17 Novembre 2020 18:38

Reggio Calabria, Orientamento Sanitario per stranieri: comportamenti e raccomandazioni da seguire per l’emergenza Covid 19. Incontro tra gli assessori Delfino e Palmenta con i referenti di Medecins du Monde

A seguito dell’incontro avvenuto tra i referenti di Medecins du Monde e l’assessora Palmenta e l’assessore Delfino, gli stessi hanno ritenuto opportuno promuovere l’azione di supporto e aiuto che l’ONG fa verso gli uomini e le donne straniere che, in questa fase di emergenza, non hanno un medico di base cui rivolgersi e hanno dei dubbi sul Coronavirus. E’ possibile chiedere un consulto telefonico al numero +39 3510221390 e parlare con un medico, oltre che in italiano, anche in francese e inglese, messo a disposizione della ONG internazionale Médecins du Monde (MdM) Missione Italia. Tutte le informazioni utili sul sito del comune di Reggio Calabria.