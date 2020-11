18 Novembre 2020 14:22

Reggio Calabria, MITI Unione del Sud incontra il presidente della Sacal per trattare l’applicazione di misure idonee per lo sviluppo dell’aeroporto dello Stretto

“Come annunciato nella conferenza stampa che si è svolta in data 11 novembre 2020, oltre le attività per far fronte alle emergenze causate dalla mala gestione amministrativa, siamo impegnati nell’elaborazione di attività programmatiche sul territorio”. E’ quanto scrive in una nota per il MITI UdS e la Sezione spec. Comitato pro aeroporto dello Stretto, il presidente Fabio Putortì. “A tal riguardo, domani, giovedì 19, alle ore 15:00, si terrà l’incontro con il presidente della Sacal per trattare l’applicazione di misure idonee per lo sviluppo dell’aeroporto dello Stretto, quale infrastruttura in grado di rilanciare l’economia locale se collegata adeguatamente e con servizi efficienti”, conclude.