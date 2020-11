2 Novembre 2020 18:42

Reggio Calabria: è Federico Milia il nuovo Capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio. La decisione, condivisa dagli altri due eletti, Caridi e Maiolino, è stata formalizzata proprio in queste ore

È Federico Milia il nuovo Capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. Dopo la riunione del Gruppo consiliare reggino del Partito di Silvio Berlusconi, è stata unanime la decisione di affidare il ruolo al “nuovo che avanza”, entrato in Consiglio Comunale con un risultato da record. Il Gruppo si è dunque compattato attorno al più votato, anteponendo ai criteri di anzianità anche il rispetto nei confronti di quanto espresso dal popolo alle urne. Già coordinatore del movimento giovanile di F.I., laureato in giurisprudenza, Federico Milia – ad appena 25 anni – è tra i più giovani capogruppo che Palazzo San Giorgio possa annoverare. La decisione, condivisa dagli altri due eletti, Caridi e Maiolino, è stata formalizzata proprio in queste ore.