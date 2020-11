26 Novembre 2020 14:52

Reggio Calabria: circa 100 lavoratori ex LSU/LPU assunti a tempo indeterminato, la soddisfazione della Fp Cgil

“La FP CGIL apprende che tra gli ultimi atti prodotti dalla Giunta Comunale della Città Metropolitana vi è la deliberazione n. 175 del 19.11.2020 che finalmente potrà dare piena dignità ai circa 100 lavoratori ex LSU/LPU assunti a tempo indeterminato part-time 26 dal 01.01.2019. La previsione di completamento delle ore di questi lavoratori che, nonostante abbiano vissuto un ventennio di precarietà, hanno sempre contribuito fattivamente all’erogazione di servizi alla collettività, chiude un percorso dovuto e che si è protratto troppo a lungo”. E’ quanto scrivono in una nota Francesco Callea, segretario generale Fp Cgil Reggio -Locri e Francesca Galatti, segreteria Fp Cgil Reggio-Locri. “L’Ente potrà da adesso in poi contare su una maggiore forza lavoro indispensabile viste le esigue risorse umane di cui dispone a causa delle numerose cessazioni avvenute negli ultimi anni. L’approvazione del Piano del Fabbisogno del personale 2020/2022 fornisce uno strumento fondamentale per l’avvio di un nuovo assetto organizzativo e di previsione per il reclutamento di nuovo personale lì dove più necessario. L’auspicio della FP CGIL, che ha seguito da vicino questo percorso con varie comunicazioni e interlocuzioni con l’Amministrazione Comunale offrendo tutto il supporto necessario, è che si proceda nel brevissimo termine alla firma dei contratti a tempo pieno dei dipendenti, avendo presente che è l’inizio di una presa di coscienza rispetto al riconoscimento della dignità di tutti i lavoratori che quotidianamente svolgono le attività loro assegnate con dovizia e professionalità“, conclude la nota.