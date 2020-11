Qualificazioni EuroBasket 2020 – Non si gioca Italia-Macedonia: riscontrata una positività al Coronavirus

28 Novembre 2020 14:04

La partita Italia-Macedonia, valevole per le qualificazioni ad EuroBasket 2020, non verrà disputata a causa di una positività al Coronavirus

Brutte notizie per tutti gli appassionati di basket che nel pomeriggio odierno aspettavano il ritorno in campo della nazionale di basket azzurra. La partita Italia-Macedonia non si giocherà. La gara, valevole per le qualificazioni ad EuroBasket 2022 non verrà disputata a causa di una positività al Coronavirus emersa poco prima dell’inizio della partita stando a quanto riportato da Sky Sport. Gli azzurri hanno comunque già in tasca il pass per la qualificazione in quanto Paese ospitante di un girone. Sarebbe stata la gara d’esordio con la maglia azzurra per Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia.