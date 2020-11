Monza-Reggina, i convocati di Brocchi: c’è Boateng sulla strada degli amaranto

27 Novembre 2020 18:17

Monza-Reggina, la lista dei calciatori biancorossi che prenderanno parte alle sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021

Al termine della rifinitura pomeridiana a Monzello, mister Cristian Brocchi ha convocato 24 giocatori per Monza-Reggina, gara valevole per la 9ª giornata del Campionato di Serie BKT 2020-21, in programma sabato 28 novembre alle 16.00 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa:

Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Mota Carvalho, Marin, Machin.