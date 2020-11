Beni culturali, Catalfamo sul restauro della Chiesa di Badiazza a Messina: “Samonà sta dando risposte concrete”

10 Novembre 2020 11:42

Messina, Catalfamo: “l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, bersagliato dai soliti professionisti dell’odio, sta dando risposte sul campo con tanti progetti, riaperture e messe in sicurezza di numerosi beni culturali siciliani”

“Le migliori risposte ai critici e ai pregiudizi sono i fatti concreti. L’Assessore Regionale ai Beni Culturali, bersegliato dai soliti professionisti dell’odio, sta dando risposte sul campo con tanti progetti, riaperture e messe in sicurezza di numerosi beni culturali siciliani. Adesso è il turno della Chiesa di Santa Maria della Valle, un tesoro messinese di ispirazione normanna per architettura, testimonianza di un legame antichissimo tra le città di Messina e Palermo. Cultura, tradizioni e difesa del nostro patrimonio storico sono l’impegno più sincero degli amministratori della Lega in tutta Italia, anche in Sicilia”.

Con queste parole il capogruppo della Lega all’Ars Antonio Catalfamo saluta la notizia diffusa dalla Regione sui lavori che riguardano la Chiesa di Santa Maria della Valle a Messina (conosciuta come la “Badiazza”) a conclusione delle procedure di aggiudicazione relative alla prima esperienza assoluta in Sicilia di affidamento di una progettazione attraverso la procedura del concorso in due fasi.

L’intervento, che prevede la redazione di un progetto definitivo, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di professionisti Advanced Engineering S.r.l. che, dalla sottoscrizione del contratto avrà tempo 60 giorni per presentare quanto andrà a gara. La realizzazione delle opere sarà attuata con fondi derivanti dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Patto per la Sicilia – per un importo complessivo di 2.400.000,00 euro.