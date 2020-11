Mercato NBA – Lakers, Dennis Schroder ad un passo: la trade con i Thunder

15 Novembre 2020 17:31

Mercato NBA, Dennis Schroder ad un passo dai Los Angeles Lakers: vicina la chiusura della trade con gli Oklahoma City Thunder

Mercato NBA: Dennis Schroder vicino ai Lakers – Il primo grande colpo della sessione di mercato che precede l’inizio della nuova stagione NBA sembrano pronti a piazzarlo i Los Angeles Lakers. La franchigia gialloviola, alla ricerca di un playmaker di ruolo che possa alternarsi a Rajon Rondo, svincolare LeBron James dal ruolo e sopperire alla volontà di sondare il mercato dei free agent di Avery Bradley, sembrano aver individuato in Dennis Schroder il profilo ideale. Il playmaker tedesco si è messo in luce nella straordinaria stagione dei Thunder, rappresentando una valida alternativa a Chris Paul fino a risultare tra i candidati al premio di sesto uomo dell’anno, poi andato a Montrezl Harrell.

Mercato NBA: Dennis Schroder vicino ai Lakers – Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, i Los Angeles Lakers sono pronti a mettere sul piatto la scelta numero 28 al prossimo Draft e il contratto di Danny Green, ottima guardia che unisce tiro dalla distanza, difesa e vanta 3 anelli in bacheca, ma che in postseason non ha mantenuto gli standard richiesti, rivelandosi spesso un uomo in meno anzichè un fattore aggiunto.