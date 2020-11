Maradona, la rivelazione dell’amico manager: “Diego si è lasciato morire, era stanco e solo”

27 Novembre 2020 16:35

Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, racconta gli ultimi istanti di Diego: ‘El Pibe de oro’ si è laciato morire, era stanco e solo

Dopo i primi attimi di normale commozione scaturita dalla notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, in molti si sono chiesti se la scomparsa prematura, a soli 60 anni, del fuoriclasse argentino si sarebbe potuta evitare. Stefano Ceci, amico e manager di Diego, ha raccontato le fasi finali della vita di Maradona, l’ultimo periodo buio della sua esistenza, fatto di solitudine e depressione.

Intervistato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, Ceci ha spiegato che Diego si è in qualche modo lasciato morire: “oggi si punta il dito su ciò che si sarebbe potuto fare. Ma è un concetto che va esteso alla sua vita intera. Diego è sempre stato solo: hanno pensato solo a Maradona. Diego era stanco, si è lasciato morire. Non voleva più vivere. Diego ha smesso di essere Diego quando ha compiuto 15 anni: da quando è diventato Maradona, è rimasto da solo. Io ho vissuto 20 anni al fianco a Diego. Ho conosciuto il Maradona persona, il campione, il mito difficilissimo da gestire. Diego era una persona fragile e umile. Diego persona era l’opposto del Diego calciatore. Io me lo son goduto, quindi porto dentro di me tanti e tanti ricordi. Poche persone hanno veramente goduto il Diego persona. Negli ultimi mesi, Diego era davvero stanco. Vedevo che qualcosa non andava più come prima. Fino a due anni fa, a Dubai giocava a calcio e a padel una volta a settimana con gente di 15-20 anni in meno di lui. Era attivo a livello fisico. Ha visto che stava perdendo anche l’amore di Rocio: anche per questo poi si è lasciato andare fisicamente e mentalmente. Il caos familiare girava intorno a Diego, che non ha mai avuto pace totale. Anche da morto, adesso, continueranno ad accapigliarsi. Almeno adesso Diego sta con le persone che amava di più: la mamma e il papà. Adesso, Diego è in pace“.