25 Novembre 2020 12:07

Sul posto ambulanza e polizia municipale per chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto tra Corso Cavour e via Consolato del Mare

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel pieno centro di Messina, precisamente in Piazza Antonello. Intorno alle 11.00 un’auto e uno scooter si sono scontrati in prossimità dell’incrocio tra Corso Cavour e via Consolato del Mare. Rimasta contusa una donna, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto tempestivo l’intervento di un’ambulanza del 118 e di una pattuglia della Polizia Municipale che effettuerà i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente.